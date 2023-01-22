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Sinan Ateş’in dayısı konuştu: Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in dayısı, Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuştu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:40
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Sinan Ateş’in dayısı: Evladımızın katili Meclis’tedir

Sinan Ateş’in dayısı konuştu: Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor
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Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu söyledi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa mitinginde Sinan Ateş’in ailesi ve yakınları pankart açarak adalet istemişti.

Bozkurt, "Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz." diye konuştu. 

Daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt’a göre Sinan Ateş, partide güçlenmemesi için öldürüldü.

Korumaların müdahale ettiği aile, olay çözülmezse sandığa gitmeyeceğini söylüyor.

Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına konuşan Ateş’in dayısı Bozkurt’sa sert eleştiriler yöneltirken dikkat çeken iddiaları da gündeme taşıdı.

"SANDIĞA GİTMEYECEĞİZ"

Bozkurt’un ifadeleri şöyle: 

"Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibarıyla yok oldu, gitti. 

Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı’na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibarıyla gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş. 

En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz.

ATEŞ’İN KATLEDİLMESİNİ DAĞLAR, TAŞLAR DUYDU; SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MI DUYMUYOR

Sinan Ateş’in güpegündüz Ankara’nın göbeğinde katledilmesini dağlar, taşlar duydu; sayın cumhurbaşkanımız mı duymuyor.

Sayın adalet bakanımız (Bekir Bozdağ) konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor… Bunları biz kabul etmiyoruz.

Sayın cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da sayın cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti; bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor; şunlar bunlar oluyor…

"SAVCININ SİYASİ RENGİ BELLİDİR"

Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli rengi düpedüz açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz. 

"SİNAN ATEŞ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? SORUSU"

(‘Sinan Ateş neden öldürüldü’ sorusu üzerine) Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir.

Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir. 

Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak. 

Ama cumhurbaşkanımız, hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum.

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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