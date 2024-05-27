Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Eşim Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için katil arıyor dedi

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş 2022 yılında Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu.

Ayşe Ateş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım‘ın cinayeti birlikte planladığını iddia etti.

Ateş, ”Eşimin bana söylediği şuydu; ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, eşinin bu sözleri suikastten birkaç ay önce söylediğini belirtti.

Saymaz röportajda Kılavuz’un “Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz değilim. Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm” dediğini hatırlattı.

"KİRALIK KATİL ARAYAN BU İSİMLER İDDİANAMEDE YOK"

Ayşe Ateş “Sinan’ın katledildiğin ertesi günü pişkince yeni yıl mesajları gönderip doğum günü kutlamakla meşguldü.

Bu açıklamaları ne samimi ne de inandırıcı buluyorum. Kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerini düşünüyorum.” dedi.

Devamında ise Ateş Yıldırım ve Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu’na da dava açılmaısı gerektiğini belirterek “Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.” Şeklinde konuştu.

SİNAN ATEŞ'İ ÖLDÜRENLERİN KAÇIRILDIĞI ARACI KULLANMIŞTI

Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı aracın olaydan önce de sonra da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında yine eski Ülkü Ocakları genel başkanı olan, 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatılmıştı.