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Sinan Ateş'in eşinden adalet açıklaması. İsterse kıyamet kopsun

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adalet" mesajı verdi. Ayşe Ateş, "İsterse kıyamet kopsun" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 19:49
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten adalet açıklaması. İsterse kıyamet kopsun

Sinan Ateş'in eşinden adalet açıklaması. İsterse kıyamet kopsun
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yeni bir açıklama yaptı. Ayşe Ateş, "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" ifadelerini kullandı.

Suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ateş, ailenin hukuki zeminde mücadeleye devam edeceğini ve üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya ilişkin hukuka ve devlete olan güvenden kaynaklanan suskunluğu koruyacağını açıkladı.

"ADALET YERİNİ BULSUN İSTERSE KIYAMET KOPSUN"

Ayşe Ateş açıklamasının devamında “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır: ‘Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun'" diyerek, şöyle devam etti:

“Ülkücü şehit Sinan Ateş’in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir.” vurgusu da yapıldı. “Aile adına söyleyen bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir.” 

Ayşe Ateş'in açıklamasının ise tamamı şöyle:

DAYISI KATİL İÇİN MECLİS'İ İŞARET ETMİŞTİ

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt dün yaptığı açıklamada “Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir. Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye de biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Mustafa bey
23.01.2023 20:16
BUNUN BEDELINI HERKES ODER BU ULKEDE SINAN ATESI SEVENLER VAR BUNU GOZ ARDI EDEMEZSINIZ BU SECIMDE DENGELER DEGISECEK MHP MECLISTE OLAMIYACAK NASIL CIKACAKLAR SOKAGA O ZAMAN COZUN KONUYU  
 
TC Bursa
23.01.2023 20:11
Allah rahmet eylesin,sizlerede sabırlar versin inşallah. Asıl kıyamet adalet sağlanmadığında kopar, o kıyamet AKP'nin, MHP'nin peşini bırakmayacak.  
 
🇹🇷
23.01.2023 19:55
YÜREGİMİZLE TÜM KALBİMİZLE SİZİNLEYİZ.  
 
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