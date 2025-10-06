Sinan Ateş'in eşinden Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Korunması gerektiğini söylemiştim'

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

Uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, avukat Serdar Öktem’in öldürülmesi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş şunları söyledi,

“Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek.”