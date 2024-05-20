Sinan Ateş’in ilk kez ortaya çıkan WhatsApp konuşması! ‘Türkiye’yi karıştırmak isteyen kişinin’ ismini açık açık yazmış

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş 16 Mart 2022 tarihinde, Mersin eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’e WhatsApp’tan dikkat çeken bir mesaj yazdığı ortaya çıktı.

Ateş’in yakın dostlarından Bursa eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, T24’ten Candan Yıldız’la bu kritik yazışmayı paylaştı.

“PEŞİME KATİLLER TAKMIŞLAR, TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYOR”

“Ben size Sinan Ateş’in bir yazışmasını göstereyim” diyen Özdemir, “Tarih 16 Mart 2022… Çağrı Ünel’e saldırının ertesi günü… Sinan Ateş şöyle yazmış: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar. Ocaklara talimat vermişler. Peşime katiller takmışlar. Çok haber veren oldu. Sen de tanıştığın kişileri ikaz et. Ahmet’in bu tavrı Türkiye’yi karıştırmaya yönelik de.

‘Ahmet’ dediği kişi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım… Bizim tek amacımız idealimiz var. Bu davanın çözülmesi… Rabbimiz canımızı katillerin yakalanmasını görmeden almasın. Ne olursa olsun Türk devleti adaletine güvenmeye devam edeceğiz. Elimizden geleni de her zaman için yapacağız. Bu kadar delile rağmen bu cinayet örtbas ediliyorsa, edilecekse bitmişiz demektir” ifadelerini kullandı.