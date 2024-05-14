Sinan Ateş’in vurulma anını kim sızdırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’in vurulma anını kim sızdırdı
Sinan Ateş’e saldırı anının görüntüleri ilk kez dün akşam X platformunda paylaşıldı.

Kendisini gazeteci ve yazar olarak tanıtan Emre Ercis, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin görüntüleri X hesabından servis etti.

Türkiye bu cinayeti konuşurken, Ateş’in saldırıya uğradığı görüntüleri paylaşan Ercis, dikkatleri başka bir yöne çevirmek istedi.

Ercis, Ateş cinayetinde alınması gereken ifadelerin alınmamasından ve birçok delinin iddianamede bulunmamasından söz etmezken; tetikçi Eray Özyağcı’nın arkasından sıkılan ve isabet etmeyen kurşunların peşine düştü.

Hem cinayet görüntülerini hem de iddianameden bir kesit paylaşan Ercis, “Aklıma şu soru takıldı: Bir insan omuzundan yaralanmış, yanında can dostu ve akrabası başından vurulmuş ve çatışmanın sıcaklığıyla, 'Al bu silahları ofise sakla' diye niye düşünür? Anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

Kamuoyu cinayetten 15 ay sonra yayınlanan görüntüyü ‘troll’ olarak bilinen Emre Ercis’e kimlerin sızdırdığını merak ediyor.

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EMRE ERCİS’İN FETÖ’YLE İLİŞKİSİ

Kapatılan Karşı Gazete’ye yönelik FETÖ davasında yargılanan Erciş’e “Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan alt sınırdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ercis daha sonra iktidara destek vermesiyle biliniyor.

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HAKKINDA DOLANDIRICILIK DAVASI AÇILMIŞTI

Ercis, 2018 yılında ise Sabah’ta çıkan bir özel haberle gündeme gelmişti.

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İktidarın medyadaki ‘amiral gemisi’ olarak bilinen Sabah, Ercis hakkında ‘dolandırıcılık’ davası açıldığını duyurmuştu.

Haberde, Ercis’in yaşlı bir kadından çocuğunu FETÖ davasından kurtaracağı vaadiyle defalarca para istediği bilgilerine yer verilmişti.

EMRE ERCİS'TEN YENİÇAĞ'A AÇIKLAMA

Emre Ercis "troll" değil, basın emekçisi olduğunu ve haberde geçen bilgilerle ilgili ise mahkemeler tarafından "aklandığını" söyledi.

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