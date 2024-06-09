Sinan Engin Acun Ilıcalı'yı dinledi

Futbol dünyasının deneyimli ismi 59 yaşındaki Engin'in yeni adresi açıklandı.

Sinan Engin, gelecek sezon itibarıyla eski hakem Fırat Aydınus ile birlikte TV8 ve TV8.5'te futbol maçlarını analiz edecek.

Bu yeni iş birliğinin Temmuz ayında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.

AHMET ÇAKAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medyada bir açıklama yapan Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki değişikliklere sert tepki göstermişti.

Çakar, "Beyaz TV'de geçirdiğimiz 13 yıl sona erdi. Sevgili kardeşim Sinan Engin ayrıldı. Ertem ile de yollar ayrılıyor gibi. Daha önce de söylemiştim, bir tuğla çekilirse duvar yıkılır. Sanırım öyle oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Eski ünlü hakem ayrıca "Kanaldaki herkese olan kızgınlığım ve hayal kırıklığım var. Elbet bir gün her şeyi anlatacağım. Sinan, Ertem ve beni hafife alanlara en ağır yanıtı vereceğim gün gelecek. Bu gençlere büyüklerle nasıl konuşulacağını öğreteceğim. Merak etmeyin, gerekeni herkese öğreteceğim. Siz kimsiniz ki?" şeklinde konuşmuştu.