Sinan Engin derbinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 37. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar 1 puan elde etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşma için herkes farklı bir hesap yaparken eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’den flaş bir derbi tahmini geldi.

Galatasaray’ın kazanacağına inandığını söyleyen Sinan Engin açıklamasında, "Fenerbahçe'nin ciddi eksikleri var. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir hazırlık içerisindeler. Yönetim, futbolcu ve taraftar birlik olmuş. Ben ne Okan Hoca ne de futbolculardan burnu havada açıklamalar görmedim. Erden Timur zaten hep Florya'da. Başkan Dursun Özbek de çok fazla girmedi bu toplara" dedi.