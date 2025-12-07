Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ardından eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Engin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yaptığı değişiklikleri eleştirirken, Youssef En-Nesyri hakkında da gündem olacak sözler sarf etti.

İşte Sinan Engin'in o sözleri:

'TEDESCO MAÇI BERABERE BİTİRDİ'

"Bugün Tedesco yapmış olduğu değişikliklerle maçı berabere bitirdi! Yanlış değişiklikler yaptı son derece. Fenerbahçe'nin temposu yok. Hep aynı tip oyunculardan kurulu. Hala Fenerbahçeli arkadaşlar anlatıyor bana, Fenerbahçe şöyle, böyle... Fenerbahçe takımı gol pozisyonuna giremiyor arkadaş!"

'EN-NESYRI'Yİ İDMANA ALMAM'

"Bu Fenerbahçe taraftarının çektiği ızdırap nedir? En Nesyri'yi seyretmek zorunda mı bu taraftar? Vallahi En Nesyri'yi idmana falan almam! Ocak'ta falan da çağırırım menajerini 'Takım bulun kardeşim.' derim ya. Zaman kaybetme, bölge işgal etme En-Nesyri."

'YANGIN ÇIKSA ARKASINI DÖNER GİDER'

"En-Nesyri bırakmış. Konsantrasyonu yok, adamın yüzü gülmüyor, ses tonu yok. Adam itiraz etmiyor kardeşim. Şurada yangın çıksa En Nesyri arkasını döner gider. Bir kova su atayım demez. 2 arkadaşı kavga etse arkasını döner gider. Ayırmaz bile!"