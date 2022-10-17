Sinan Engin'den flaş Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş-Trabzonspor maçını Beyaz TV'deki programda yorumlarken, flaş açıklamalar yaptı.

Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir teknik direktör için en kötü şey bu. Her hafta hangi maçı kaybetse gidecek. Hangi maçı kaybetse, Valerien bu maçta gidecek, bu maçta gidecek. Her maça böyle çıkıyor. Adamın tamamen konsantrasyonu bitmiş, psikolojisi dağılmış. Valerien Ismael gibi bir adam ellerini yüzüne kapatıyor, dev gibi bir adamsın. Böyle hareketler yapıyor. Tamamen dağılmış. Kulübün başkanı çıktı, 'Ben burada olduğum sürece Valerien ile devam edeceğim' dedi. Bence de devam etsin!

Ismael'in değişiklikleri yanlış ve geç. Muleka bu takımda banko oynar. Alli, N'Koudou, Josef çok kötüydü. Josef, Ankara olayından sonra hiç sahada yoktu. Valerien Ismael, ağzıyla kuş tutsa bu saatten sonra olmaz. Maç kazansa 'Valerien'e rağmen' derler, şampiyon olsa 'Valerien'e rağmen' derler. Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'ya karşı da böyleydi. Dayanmadılar, tahammül etmediler. Valerien'e de aynı şekilde.

Beşiktaş yönetimi, Ismael'in arkasındayız diyor. 3 sene falan söz konusu değil. Şampiyon olamazsa gider. Bence Valerien'e dayansınlar. Beşiktaş'ın bir futbol aklı olmalı. Valerien'e anlatacaksın, 'Bu kötü, bu yürüyor, 90'da alıyorsun oyuna Cenk'i, seni bugün ipten alan Cenk'tir' diyeceksin.

Valerien Ismael'den sonra Jorge Jesus gibi bir adam getireceksin. Jorge Jesus kariyerinde bir adamı bulacaksın. Valerien yerine Valerien tipinde birini getirirsen olmaz. Valerien'i yolladığın zaman, herkesin 'Evet' diyeceği birini getireceksin. Jorge Jesus hata da yapsa kimse bir şey diyebiliyor mu? Hata da yapıyor, yanlış oyuncu da değiştiriyor. Bir bildiği vardır Jorge'nin diyoruz.

Valerien 'Benim doğrum bu' diyorsa, o zaman Valerien ile ilgili ne yapacağına karar versin. Tribünde Beşiktaşlı yöneticilerin de hepsi her şeyi görüyor. Beşiktaş'ın şu an B planı yok. Şenol Güneş diyorlar, Şenol Güneş hazır bekliyor mu zannediyorsunuz. Bunu yollayayım, başka adam getireyim falan... Yerine getirirsen tutmazsa sıkıntı büyür."