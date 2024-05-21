Sinan Engin yanıldı

Trendyol Süper Lig2in 37. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan maçta sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0 galip geldi.

Bu sonuç ile birlikte 96 puana yükselen Fenerbahçe Galatasaray’ın 3 puan gerisinde şampiyonluk umudunu son maça bıraktı.

Maç öncesinde Galatasaray’ın kazanacağını söyleyen Sinan Engin’in de sözleri 1-0’lık sonuç sonrası gündem oldu.

"GALATASARAY KAZANIR" DEMİŞTİ

Sinan Engin’in maç öncesi yaptığı, "Fenerbahçe'nin ciddi eksikleri var. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir hazırlık içerisindeler. Yönetim, futbolcu ve taraftar birlik olmuş. Ben ne Okan Hoca ne de futbolculardan burnu havada açıklamalar görmedim. Erden Timur zaten hep Florya'da. Başkan Dursun Özbek de çok fazla girmedi bu toplara" demişti.