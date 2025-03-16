Sinan Engin'den Beşiktaş'a Galatasaray uyarısı

Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Konyaspor 9 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'ı 1-0 ederken siyah beyazlılarda tepkiler yükseldi.

"BU GALATASARAY SİZİ 5'LİK YAPAR"

Yorumcu Sinan Engin Galatasaray ile oynanacak derbi maçı için Beşiktaşlı oyunculara sert bir uyarı yaptı. Engin "Sevgili Beşiktaşlı futbolcular bakıyorum maç seçiyorsunuz bu hafta şimdi Galatasaray maçı. Kendinizi affetireceksiniz diye hesapta. İstediğiniz kadar bir yerinizi patlatırsanız patlatın böyle oynadığınız sürece bu Galatasaray, İnönü'de 5'lik yapar. O taraftarda sizi kaç haftadır boş bıraktı hiç sesini çıkarmadı. Siz de Solskjaer'de nasibini alır" ifadelerini kullandı.