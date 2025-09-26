Sinan Engin’in Uzak Şehir itirafı olay oldu! Senaristi arayarak bakın ne istemiş… O sahneyi ona borçluymuşuz

Her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlayan Uzak Şehir’in bir hayranı da futbol yorumcusu Sinan Engin çıktı. Aslıhan Doğan’ın programına konuk olan Engin Uzak Şehir dizisinin senaristi ile yaptığı konuşmayı anlattı. Sinan Engin’in samimi itirafı olay oldu.

Açıklamaları ve yorumlarıyla gündeme gelen futbol yorumcusu bu kez her yeni bölümüyle reyting rekorları kıran Uzak Şehir ile gündeme geldi.

Türk dizilerini sevdiğini söyleyen hatta favorisinin de Uzak Şehir olduğunu belirten Engin, dizinin senaristini aradığını ve sinirlendiğini ‘Bunları öpüştür artık!’ dediğini itiraf etti.

Futbol yorumcusunun bu samimi itirafı sosyal medyada olay olurken, Engin'e; 'O sahneyi sana borçluymuşuz' yorumları yapıldı.