Sinan Kaloğlu: Ümraniyespor bizi zorladı

Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu, 2-1 kazanılan Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Sinan Kaloğlu: Ümraniyespor bizi zorladı

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın sıcak havada oynandığına dikkati çekerek, "Sevindirici taraf, lige üç puanla başlamamız oldu. Oyuncularımızın birçoğu kampın sonlarına doğru geldi. Ona rağmen çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Ümraniyespor'u iyi analiz ettiklerini vurgulayan Kaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmaların neticesinde iki kenar oyuncumuzla golleri bulduk. 2-0'dan sonra pozisyonlarımız vardı ama basit bir gol yedik. Bu, bizi ikinci yarı için strese soktu. Ümraniyespor iyi bir takım, zorladılar. Çocuklar hem savunmada hem de hücumda oyunun prensiplerini yapmaya çalıştı. Zaman zaman çok iyi yaptılar, yapamadıkları zamanda da biraz baskı yedik. İlk maçlar her zaman zordur, skoru korumak kolay değildir. Çocuklar bunu başardı. Üç puanla başlamamız bizim için güzel oldu."

Kaloğlu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak başkent ekibinde forma giyen Enes Keskin'le ilgili transfer çalışmalarına ilişkin soruya, "Enes'le alakalı görüşmelerimiz oldu. Enes değer verdiğimiz bir oyuncu, burada da iyi bir performans göstermişti. Bizleri de çok seviyor. Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Bir aksilik olmazsa aramıza katılacak." yanıtını verdi. (AA)

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