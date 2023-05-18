Sinan Oğan Ahmet Davutoğlu ile görüştü

ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da bir görüştü. Görüşmede ikinci tur tavrının ele alındığı iddia edildi.

Sinan Oğan Ahmet Davutoğlu ile görüştü

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

HalkTv'de yer alan bilgilere göre; Ankara'daki görüşmede iddialara göre ikinci tur tavrının ele alındığı ifade edildi.

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