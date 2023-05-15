ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Sinan Oğan ikinci tur için ne dedi? Sinan Oğan'ın ikinci tur şartı ne?

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy alarak seçimin 2. tura taşınmasında etkili oldu. Oğan’ın 2. turda destek vereceği adaya 5 şartı olacağı, kırmızı çizgisinin ise “terör örgütleri ile mesafe” olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir konuma gelen Sinan Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı ikinci turunun kilit partisi konumuna geldi. Kendisine oy veren seçmenin iki adaydan hangi isme yöneleceği de merak konusu oldu. Bu seçmen, Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Sinan Oğan da bu kararı vermek için çeşitli istişarelerde bulunma kararı aldı.

SİNAN OĞAN’IN İKİNCİ TUR ŞARTI NE?

Sinan Oğan, destekleyeceği aday konusunda beş olmazsa olmaz şart belirledi. Bunlar,

Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği,

Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması,

13 milyon sığınmacının gönderilmesi,

son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon,

sonuç sarmalından kurtulması ve terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması oldu.

Bu şartlar karşılanmadan ikinci aşamaya geçilmeyeceği öne sürüldü.

“FETÖ, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile mesafe olmazsa olmazlarımız, bundan sonra diğer meseleler konuşulacak” diyen Sinan Oğan, “HÜDAPAR’ı eleştirdiniz nasıl okumalıyız bu süreci” sorusuna da “Terör örgütlerinin, onun siyasi uzantılarının Meclis’e taşınmasına karşıyız. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin” karşılığını verdi.

Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin ikinci turun belirleyicisi olacağını vurgulayan Oğan, tavrına ilişkin olarak konuşmalarında şu ipuçlarını verdi:

“Türkiye’nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Önümüzdeki süreçte de bu tavrımızı devam edeceğiz. Milletimizin hayrına ne ise ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir 15 gün olacak. Şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz. İstişareler yapacağız. Pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz ‘HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak’ demiştik. ‘Biz bu seçimin belirleyeni olacağız’ demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık.”

Şimdi gözler 2. tur için Sinan Oğan’a döndü. Gazetecilere konuşan Sinan Oğan, ‘İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?’ sorusuna, “Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız. İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak” cevabını verdi.