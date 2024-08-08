Sinan Oğan o partinin genel merkezini tuttu: Kirası 2 milyon 500 bin lira

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’la ilgili çarpıcı bir bilgi Veryansın Tv’den geldi.

Eray Çelebi'nin haberine göre Oğan’ın fiili olarak liderliğini yürüttüğü Türkiye İttifakı Partisi’nin yeni genel merkezi, Memleket Partisi’nin boşalttığı bina oldu.

Seçim döneminde emekli maaşıyla geçindiğini belirten, seçimden sonra ise 120 milyon liralık mülk alımıyla sık sık gündeme gelen Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi’nin genel başkanı gibi hareket ediyor. Partinin yeni genel merkez binası, Yukarı Öveçler Mahallesi’nde bulunuyor.

KİRASI 2 MİLYON 500 BİN LİRA

Edinilen bilgilere göre, dört katlı bu binayı Sinan Oğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) ve Türkiye İttifakı Partisi birlikte kullanacak. Eylül ayında açılışı yapılacak olan binanın yıllık ortalama kirasının vergiler hariç 2,5 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Memleket Partisi, yüksek kira artışı nedeniyle parti harcamalarında tasarruf yapmak amacıyla bu binayı boşaltmıştı. Türkiye İttifakı Partisi’nin bu kira giderini nasıl karşılayacağı merak konusu. Veryansın TV, konuyla ilgili olarak Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam’a ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Türkiye İttifakı Partisi’nin önceki genel merkezi, Balgat’ta tek katlı iki daireden oluşan bir iş merkezinde yer alıyordu. Memleket Partisi, 17 Mayıs 2024 tarihinde tasarruf gerekçesiyle Ankara Çankaya’daki genel merkez binasını boşaltmış ve genel merkezin Ankara’nın Etimesgut ilçesine taşındığını duyurmuştu.

MEMLEKET PARTİSİ: BU ARKADAŞA SORAR MISINIZ PARAYI NEREDEN BULMUŞ?

Memleket Partisi’nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Albeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bize 2,5 milyon çektiler sorar mısınız bu arkadaş parayı nereden bulmuş” diyerek duruma tepki gösterdi.