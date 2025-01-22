Sinan Oğan: PKK elebaşının Meclis'te davet edildiği süreçte Özdağ'ın tutuklanması yanlıştır

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın genişletilen soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' gerekçesiyle tutuklanmasının ardından siyasi isimlerden ardı ardına tepki mesajları geldi.

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girerek 2. turda Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki verdi.

Sinan Oğan, "PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" dedi.