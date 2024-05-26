Sinan Oğan sessizliğini bozdu Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı

Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi'nin Mersin İl Başkanlığı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Oğan, 2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesinin nedenlerini açıkladı.

Oğan, “Eğer Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oğan, son zamanlarda Türkiye gündeminde olan yeni anayasa tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜP MUTABAKATA VARDIK"

Meselenin, ülkenin krize sokulmaması ve istikrarlı bir şekilde yürüyüşüne devam etmesi olduğunu ifade eden Oğan, Cumhur İttifakı'nın son 20 küsur yıllık iktidarında her şeyin günlük gülistanlık olmadığını Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının kolay alınmadığını, fakat Erdoğan'la görüştüklerinde, kendilerine sorun teşkil eden konuları ifade ettiklerini ve kendileriyle bir mutabakat sağladıklarını ifade etti.

“CUMHURBAŞKANININ BİZE VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATMAK İSTERİM”

Sinan Oğan, Erdoğan ile mutabakata vardıkları konulardan bahsetti. Oğan, “Birinci mutabakatımız şuydu ki bugünlerde anayasa tartışmaları olduğu için ifade etmek istiyorum. Anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacak. 66’ncı maddesindeki Türklük ifadesi olduğu gibi muhafaza edilecek. Bugünlerde bazı AKP’li, yöneticilerinin anayasa tartışmaları ile ilgili farklı açıklamalarını duyuyoruz ve buradan kendilerine Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim. Anayasanın ilk 4 maddesi neyin pahasına olursa olsun olduğu gibi kalacaktır. Hiç kimse anayasamızdaki Türklük maddesini çıkarabileceğini aklının ucundan bile geçirmesin” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASANIN ADAYINI SEÇSEYDİK ERKEN SEÇİM KONUŞUYOR OLACAKTIK”

Altılı Masa'nın Türkiye’yi yönetme iktidarında olmadığını ifade eden Oğan, “Aldığımız kararı eleştirenler oldu, anlayışla karşıladık. Bizim kararımızı yanlış bulanlar oldu, anlayışla karşıladık ama maalesef ki iftiralarla da karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir kitlenin sosyal medya üzerinden geliştirmiş olduğu linç kültürünün son kurbanı bizdik. Sustuk, zamanını bekledik ve artık bundan sonra değerli arkadaşlar herkesin bizimle ilgili söylediği sözleri iki defa düşünmesini tavsiye ederim. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden cevap verilecektir. Biz bu bir sene şunun için sustuk, dedik ki olabilir, insanlar onların istemediği yönde aldığımız kararı kızgınlıkla yanaşabilirler, saygı duyarız ancak süreç bizim neden bu kararı aldığımız ve nerede durduğumuzu ortaya koyacaktır. Bugün gördük ki Altılı Masa Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti. İnsanların bizim hangi noktada durduğumuzu anlamaya başladığı bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.