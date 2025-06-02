Sinan Oğan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Çıktığı yer herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Oğan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Çıktığı yer herkesi şaşırttı

ATA İttifakı'nın 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, uzun zaman sonra ortaya çıktı. İşte Sinan Oğan'ın görüldüğü yer...

ATA İttifakı’nın 2023 yılındaki seçimlerde birinci turda Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda ittifaktan bağımsız olarak Cumhur İttifakı’na katıldığını duyurmuştu.

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AZERBAYCAN'DA GÖRÜLDÜ

Uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan Oğan, Azerbaycan’da görüldü.

Bakü’de bulunan ve oldukça popüler olan Şirvanşah Restoran’ına giden Oğan, burada antika eşyalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"TANINMIŞ SİYASETÇİ, SİYASET BİLİMİ DOKTORU..."

Oğan'ın fotoğrafları restoranın hesabından "Tanınmış siyasetçi, siyaset bilimi doktoru ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Sayın Sinan Oğan, 'Şirvanşah' Müze-Restoranı’nda" notuyla paylaşıldı.

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