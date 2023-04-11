Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.







Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte dağıttığı seçim broşürlerini paylaşarak, “Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık” dedi.







Sinan Oğan, bugün ayrıca yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki isim, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi.







Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, depreme karşı alınacak önlemler konusunda Naci Görür’ün düşüncelerini alacağını kaydetti.



