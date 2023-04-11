Sinan Oğan'dan çok konuşulacak e devlet çıkışı. Yabancı uyrukluların e devlet üzerinden yaptığı oyunu açıkladı

Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Oğan, "Ben bir tehdidi buradan söylemek istiyorum, Türkiye'de eline silah verdiğiniz an eğitime gerek görmeden askere dönüşebilecek 2 milyon insan var" ifadelerini kullandı. Yabancı uyruklu kişilerin e-Devlet'ten isim değişikliği yaptığını belirten Oğan seçim güvenliğinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu savunarak herkese çağrı yaptı.

14 Mayıs'ta seçim güvenliği meselesini gündeme taşıyan, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, iktidara gelmeleri durumunda yabancılara verilen vatandaşlıkların tek tek inceleme altına alınacağı vaadinde bulundu.

Türk ordusunun mevcudunun 700 bin olduğuna dikkat çeken Oğan, Türkiye'deki yabancı uyruklarının sayısıyla ilgili konuşurken "Bir dış güç gelip bunları silahlandırsa, içimizde 2 milyon var" diye konuştu. Oğan seçim güvenliğiyle ilgili de "Herkesin teyakkuzda olması lazım" diyerek çağrı yaptı.

"AY YILDIZLI PASAPORT BU KADAR UCUZ MU?"

Katıldığı programda gündemi değerlendiren Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pasaport satma işini kaldıracağız. Benim vatandaşım konut alamıyor. Üzerinde ay yıldız olan pasaport bu kadar ucuz mu? Toprak satışını derhal durduracağız."

"BİR DIŞ GÜÇ GELİP BUNLARI SİLAHLANDIRSA..."

"Yabancılara verilen vatandaşlıkların hepsini tek tek inceleme altına alacağız. Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların Türkiye'deki mevcudiyeti 13 milyona geldi. Ben bir tehdidi buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de 13 milyon Iraklı, Suriyeli, Mozambikli, Afganistanlı var. Bunun en az 6 milyonu askerlik yaşının üstündeki erkeklerden oluşuyor. En az 2 milyonu daha önce savaşmış, silah kullanmayı bilen, bir kısmı adam öldürmüş, bir kısmı mahkûmiyet almış insandan oluşuyor. Türk ordusunun mevcudiyeti 700 bin. Türkiye'de eline silah verdiğiniz an eğitime gerek görmeden askere dönüşebilecek 2 milyon insan var. Hani dış güç deniyor ya, bir dış güç gelip bunları silahlandırsa, içimizde 2 milyon var."

"BEN E-DEVLET'İ KULLANAMADIM, SURİYELİ'YE HAK TANINDI"

"Kaç Suriyelinin oy kullanacağını bilmiyoruz. Süleyman Soylu her seferinde farklı bir rakam açılmıyor. Ben Türk vatandaşıyım, cumhurbaşkanı adayıyım; imza toplamak için e-Devlet'i kullanamadım. İlla insanları tek tek tutup hepsini kilometrelerce uzağa götürmem gerekiyor. Ama Suriyeli Halep'ten, Şam'dan gelip burada oturdu, oturduğu yerde ismini, soyismini değiştirme hakkı tanındı. İsim değişiklikleri yapıldı."

HERKESE ÇAĞRI YAPTI: NAMUS MESELEDİR, GELİN SAHİP ÇIKALIM

"Seçim güvenliği meselesi bugün Türkiye'nin 1 numaralı meselesidir ve bunu sadece Sinan Oğan gündeme getiriyor. Herkese çağrıda bulunuyorum, herkesin teyakkuzda olması lazım. Seçim güvenliği namus meselesidir, gelin hep beraber buna sahip çıkalım."