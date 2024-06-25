Sinan Oğan’ın mal varlığının 100 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Meclis’te soru önergesi verildi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı destekleyerek tepkilerin odağı olan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.



Halk TV'de yayınlanan Ankara Gündemi programında konuşan CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, Sinan Oğan'ın malvarlığının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra önemli ölçüde arttığını iddia etti.

MAL VARLIĞI 100 MİLYONU AŞTI İDDASI



Öztürkmen, seçim sürecinde "Emekli maaşımla geçiniyorum" diyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunan Oğan'ın, adaylıktan çekilip Erdoğan ile işbirliği yapmasının ardından toplam değeri 100 milyon lirayı aşan bir malvarlığı edindiğini öne sürdü.

"MEKANIN SAHİBİ SİNAN OĞAN İMİŞ"



"Bu kadar parayı sana kim verdi?" diyerek Maliye'yi göreve çağıran Öztürkmen, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" diyerek yola çıkan Oğan'ın malvarlığını sorgulyarak "Kendi cehenneminin kapılarını kapattı" dedi.

Oğan'ın Özgür Özel'e yönelik "Mekanın sahibi geldi" eleştirilerini de hatırlatan Öztürkmen, "Gerçekten mekanın sahibi Sinan Oğan imiş" ifadesini kullandı.

SEÇİM SÜRECİNDE EDİNİLEN MÜLKLER



Seçim sürecinde emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Oğan'ın, Ankara'da edindiği iddia edilen mülkler ada paftalarıyla açıklandı.

Açıklamalar şu şekilde:



Gölbaşı ilçesi İncek semtinde 7 dönümlük arsa ve malikane satın aldı. Alındığında 30 milyon TL olan malikanenin emlakçılar şu anki değerinin 50 milyon TL olduğunu iddia ediyor.



Ankara Gölbaşı'nda 2.941 metrekarelik bir arsa edindi. Bugünkü değeri yaklaşık 5 milyon TL.



Geçtiğimiz aylardaki bir röportajda, değeri 1 milyon dolardan fazla olan Gölbaşı'ndaki ilk malikanesini 2022'de satın aldığını belirtti. Bu malikane 2 bin dönümlük bir arazi üzerindeyken, 2023 seçim sürecinde bitişikteki 3 parseli de satın alarak genişletti. Bu parsellerin toplam değerinin 20 milyon TL olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, yanındaki diğer 2 parselin de kendisine yakın kişilerin üzerine olduğu öne sürülüyor.



Ankara Çankaya'daki Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Beysu Konakları'ndan lüks bir daire aldı. Buradaki dairelerin fiyatları 12 milyon TL'den başlayıp 35 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Edinme tarihi 13.07.2023, yani seçimden hemen sonra.

KOMŞULARIYLA MAHKEMELİK OLDU



Oğan, 1 milyon dolar değerindeki villasını genişletmekle kalmayıp, villanın bulunduğu adanın devlete ait yolunu kapıyla kapatarak arsanın sınırını 3 metre kadar kaydırdı. Bu konuda komşularıyla mahkemelik olan Oğan için hazırlanan bilirkişi raporu Oğan'ın aleyhinde.