Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu iddia eden vatandaştan Kılıçdaroğlu’na destek: Dayım yanlış yaptı

İstanbul Times TV isimli YouTube kanalı Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun nabzını tutmak için mikrofonu sokaktaki vatandaşlara uzattı.

O vatandaşlardan birisi ise ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın ‘öz yeğeni’ olduğunu iddia etti.

Vatandaş, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşünerek, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.