Yoğun sınav temposuyla karşı karşıya kalan adaylar maneviyatlarını güçlendirebilmek adına sınav duasını araştırıyor. Sınava girmeden ve sınav esnasında güç bulabilmek adına sınav duası etmek isteyen adaylar arama motorlarında sınav dualarını araştırıyor. Peki, Sınav duası var mı? Sınava girmeden hangi dua okunur? Sınava girerken okunacak dualar neler?

SINAV DUASI OKUNUŞU

‘’Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.’’

SINAV DUASI TÜRKÇE ANLAMI

‘’Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.’’

Bu sınav duasını sınava girmeden 3 kez okunduğu taktirde Allah’ın yardımcı olacağı söylenmektedir.

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.”

Bu sınav duasının da 10 kere okunması tavsiye edilmiştir.

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA TÜRKÇESİ

”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

‘’Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”

Bu sınav duasının da 19 kere okunması tavsiye edilmiştir.