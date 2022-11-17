17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sınav heyecanı nasıl yenilir?

Hayatım tümü bir sınav. Peki, küçüğümüzden büyüğümüze yaşantımızın sınavlarından geçerken ne yapmalıyız? İşte sınav stresini yok edecek bazı ipuçları

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:31
Takip Et

Sınav heyecanını kontrol etme yöntemleri nelerdir?

Sınav heyecanı nasıl yenilir?
+
Aa
-

Sadece öğrencilerde değil hepimizin çoğu zaman sınav heyecanı kaçınılmaz olur. O heyecanı en aza indirmek için sınavlardan önce teknik olarak iyi hazırlanmak, ruhsal durumu iyi kontrol etmek gerekir. İşte o ipuçları

Sınav sırasında heyecan hissederseniz bu belirtilerin sınavın başlarında normal olduğunu kabul edin. Bu hafif heyecanın sizin sınava daha iyi konsantre olmanıza katkıda bulunacağını unutmayın.

Sıra arkadaşınızın kaçıncı soruda olduğuna bakmayın. Geçen zamanla ilgilenmek yerine kendinizi sorulara odaklayın.

Heyecanınız aşırıya çıktığında nefes egzersizi yapın. Burundan derin nefes alıp yavaş yavaş bırakmakta fayda var.

Sınav sırasında herkesin dikkati dağılabilir. Dikkat dağıldığında 30 40 saniye ara verin ve tekrar odaklanın

Sınav süresini sonuna kadar kullanın. Yanıtlarınızı mutlaka kontrol edin.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Benzine şaka gibi indirim
2
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
3
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
6
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
7
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.