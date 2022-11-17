Sınav heyecanı nasıl yenilir?

Sadece öğrencilerde değil hepimizin çoğu zaman sınav heyecanı kaçınılmaz olur. O heyecanı en aza indirmek için sınavlardan önce teknik olarak iyi hazırlanmak, ruhsal durumu iyi kontrol etmek gerekir. İşte o ipuçları

Sınav sırasında heyecan hissederseniz bu belirtilerin sınavın başlarında normal olduğunu kabul edin. Bu hafif heyecanın sizin sınava daha iyi konsantre olmanıza katkıda bulunacağını unutmayın.

Sıra arkadaşınızın kaçıncı soruda olduğuna bakmayın. Geçen zamanla ilgilenmek yerine kendinizi sorulara odaklayın.

Heyecanınız aşırıya çıktığında nefes egzersizi yapın. Burundan derin nefes alıp yavaş yavaş bırakmakta fayda var.



Sınav sırasında herkesin dikkati dağılabilir. Dikkat dağıldığında 30 40 saniye ara verin ve tekrar odaklanın

Sınav süresini sonuna kadar kullanın. Yanıtlarınızı mutlaka kontrol edin.