Sınav öncesi kimlik seferberliği! Polis sayesinde sınava yetişti

Kaynak: DHA
Sınav öncesi kimlik seferberliği! Polis sayesinde sınava yetişti

Diyarbakır'da kimliğini kaybedince polisten yardım isteyen öğrenci, nüfus müdürlüğü sistemindeki fotoğrafı güncel olmayınca bu kez fotoğrafçıya götürüldü. Fotoğraf çekimi sonrası tekrar nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, çıkarılan geçici kimlikle sınava girdi.

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), kentte 127 okulda başladı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen 1 kız öğrenci sınava alınmadı. Hani ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınava girecek olan ancak kimliğini kaybeden öğrenci, görevli polislerden yardım istedi.

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Önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülen kız öğrencinin, sistemdeki kayıtlı fotoğrafının güncel olmadığı tespit edildi.

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Bunun üzerine ilçede bulunan bir fotoğrafçıya gidilerek vesikalık fotoğraf çektirildi.

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Ardından tekrar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik belgesi alınan öğrenci, sınava gireceği okula zamanında yetiştirildi.

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