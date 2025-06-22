Sınav öncesi kimlik seferberliği! Polis sayesinde sınava yetişti

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), kentte 127 okulda başladı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen 1 kız öğrenci sınava alınmadı. Hani ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınava girecek olan ancak kimliğini kaybeden öğrenci, görevli polislerden yardım istedi.

Önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülen kız öğrencinin, sistemdeki kayıtlı fotoğrafının güncel olmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine ilçede bulunan bir fotoğrafçıya gidilerek vesikalık fotoğraf çektirildi.

Ardından tekrar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik belgesi alınan öğrenci, sınava gireceği okula zamanında yetiştirildi.