Sınav sırasında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Gemlik ilçesi Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Hacı Yusuf İzci, MTSK sınavı sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçiren İzci, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İzci, hayatını kaybetti.

ÖĞRETMENİN MEMLEKETİNDEN DÖNÜP SINAVDA GÖREV ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

İzci'nin, yarı yıl tatilini geçirmek için memleketi Adıyaman'a gittiği ve dün gece saatlerinde Gemlik’e döndüğü, bugün de sınavda görev aldığı belirtildi. İzci'nin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Hacı Yusuf İzci'nin ölümünün ardından, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, hayatını kaybeden öğretmenin acılı ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

CENAZE ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat eden öğretmenin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Adıyaman'da defnedilecektir.