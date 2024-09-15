Sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

Sivas'ta düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavına geç kalan adaylar, sınav salonlarına alınmadı.

Binlerce aday sabah erken saatlerde sınav merkezine gelerek güvenlik kontrolünden geçti. Ancak, saat 10.00’da kapıların kapanmasıyla, belirtilen süre içinde sınav merkezine ulaşamayan adaylar, sınav hakkını kaybetti.

Saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmayan adaylar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sınava giremeyen adaylardan Emir Bulut, otobüsünün 45 dakika gecikmesi nedeniyle sınav merkezine geç ulaştığını belirtti. Bulut, "Otobüsten indiğimde saat 10’u bir geçiyordu. Aileme otobüsü suçlayacağım" dedi.

Sınavın kendisi için büyük bir öneme sahip olmadığını belirten Bulut, “Ben zaten şu an YKS sınavına çalışıyorum. Bu sınava da kendimi denemek için girecektim. Bu nedenle büyük bir problem etmedim. Şimdi sınavı geçen arkadaşlarımı bekleyeceğim” şeklinde konuştu.