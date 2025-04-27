Sınava girecek öğrencilere destek

Kaynak: ANKA
Sınava girecek öğrencilere destek

Silivri Belediyesi, bu yıl yapılacak üniversite sınavlarına (TYT, AYT, YDT, MSÜ) girecek bin 871 öğrenciye yönelik sınav başvuru ücreti desteğinde bulundu.

Silivri Belediyesi, bu yıl yapılacak üniversite sınavlarına (TYT, AYT, YDT, MSÜ) girecek bin 871 öğrenciye yönelik sınav başvuru ücreti desteğinde bulundu.

Daha önce başvuru süreci tamamlanan bu destek kapsamında, Silivri’de ikamet eden bin 871 öğrenci sınav başvuru ücreti desteğinden faydalandı. Belediye'ye başvuru yapan öğrencilerin banka hesaplarına sınav ücretlerinin ödemeleri yatırıldı. Toplam yaklaşık 2,5 milyon TL tutarındaki ödeme, Silivri Belediyesi tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eğitimin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, gençlerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

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