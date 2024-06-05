Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Ehliyet Sınav Merkezi'nde kopya çekmeye çalışan bir şüphelinin suçüstü yakalandığı bildirildi.

Şüpheli İ.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda, bir düğme şeklinde gizlenmiş kamera, bir sim kartlı kablosuz ağ cihazı ve iki adet sim kart ele geçirildi. Ayrıca, kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya ileterek kopya çekilmesini sağlayan organizatör E.B. de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, farklı tarihlerde ehliyet sınavlarına kopya düzenekleriyle girmeye çalışan diğer şüphelilerin de adli işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.