Gecekondu alev alev yandı

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir gecekondu, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.