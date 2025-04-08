Sincan’da kitap şöleni başladı!

Sincan Belediyesi, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlattığı "Sincan Kitap Günleri" etkinliğiyle kitapseverleri bir araya getirdi. 5-13 Nisan tarihleri arasında devam edecek etkinlikte, Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla birlikte açılışa katıldı.

Başkan Ercan, "Beklediğimizin üzerinde bir ilgi var, günlük 8-10 bin kişi etkinliğe katılıyor. Sincan, 14 millet kütüphanesiyle bir kütüphaneler şehri haline geldi. Bebeklikten itibaren kitaplarla tanışan bir nesil yetiştiriyoruz. Bu etkinlikte 45 yayınevi yer alırken, üye olan katılımcılara indirimler sunuluyor" diyerek kütüphane kültürünü yaygınlaştırmaya verdikleri önemi vurguladı.

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Ercan, etkinlikte yer alan 37 branşta düzenlenen hobi, meslek edindirme ve el işi kurslarından da bahsetti. Geleneksel el sanatları stantlarının da bulunduğunu belirterek, "Önce insan, sonra yeşil belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz." dedi. Vatandaşların yoğun katılımı ise etkinliğin büyük beğeni topladığını gösteriyor.