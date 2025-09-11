Sincan’da öğrenciler başarı hikayelerini anlattı

Sincan Belediyesi'nin düzenlediği "Gençsin" etkinliğiyle millet kıraathanelerinde ders çalışarak üniversiteye yerleşen 14 öğrenci sahneye çıktı, başarı hikayelerini anlattı. Öğrenciler; sabır ve azimle beraber, doğru çalışma ortamının da başarıyı beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Sincan'da hizmet veren 12 millet kıraathanesi öğrencilere sessiz, konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Millet kıraathanelerinde ders çalışıp üniversiteye yerleşen 14 öğrenci, ders çalışma yöntemlerini ve başarıya nasıl ulaştıklarını, sınava hazırlanan öğrencilere anlattı.

Millet kıraathanelerinde ders çalışıp Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü kazanan Ayşenaz Bilgin gününün büyük bir kısmının kıraathanelerde ders çalışarak geçtiğini belirterek, kıraathanelerde yapılan etkinliklerin sınava hazırlık sürecine büyük ölçüde yardımcı olduğunu ifade etti.

Planlı ve programlı çalışarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandığını belirten Şerife Sağır:

"Kıraathaneleri sık sık ziyaret edip, bize destek olan, çayımızı, çorbamızı esirgemeyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a çok teşekkür ederim" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan program sonunda yaptığı konuşmada kıraathanelerin yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Sizleri dinlerken şunu düşündüm iyi ki yapmışız bu kıraathaneleri dedim. Kıraathanelerin yoğun talep görmesi bizi çok mutlu ediyor. Bizim mottomuz, öğrenciler araç kullanmadan yürüme mesafesinde kıraathanelere ulaşabilsinler. İlçede bulunan 12 tane millet kıraathanemizle bu isteğimize ulaşmaya çalışıyoruz. Gençler, her biriniz kendinizi çok güzel ifade ettiniz, her önemli detaya değindiniz. Hepinizle teker teker gurur duyuyorum."