Sincap artık en yakın arkadaşı

Kaynak: İHA
Sincap artık en yakın arkadaşı

Ordu'da bahçede yaralı olarak bulduğu sincabı tedavi etti. Sincap, kendisini tedavi eden gençten ayrılmak istemedi.

Ordu'da bir vatandaş, bahçesinde yaralı halde bulduğu sincabı tedavi ettirdi. Tedavi süresi boyunca Fındık ismini verdiği sincapla ilgilenen vatandaş daha sonra iyileşen sincabı doğaya salmak istedi. Sincabı bıraksa da sincap onu bırakmayınca yakın arkadaş olan ikili Fındık isimli sincabı bir an olsun yanından ayırmıyor. “Ben nereye gidersem geliyor, dışarıya da geliyor, şehir dışına çıktığımda da yanımda geliyor. Omzumda geziyor, benimle de her tarafa geliyor." şeklindeki açıklamayla sincap dostundan ayrılmadığını belirten vatandaş, izleyenleri gülümsetti.

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