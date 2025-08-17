Sincap ve tilki görenleri gülümsetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Çeşme havuzunda biriken sudan içen sincap ve bir tilki görüntülendi.

Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı'nda bulunan bir çeşmeye kurulan fotokapanla, farklı zamanlarda gelip havuzda biriken sudan içen sincap ve tilki görüntülendi. O anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi" notuyla paylaşıldı. Sincap ve tilki sosyal medyada büyük ilgi gördü.

