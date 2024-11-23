Sincaplar yapay zekayayla korunuyor

Koruma uzmanları, kızıl sincapların hayatta kalmasını sağlamak için geliştirilen yapay zeka (AI) teknolojisinin önemli bir dönüşüm sağlayabileceğini belirtiyor. AI tabanlı bir sistem olan "Squirrel Agent," kızıl ve gri sincapları ayırt etme konusunda yüzde 97 doğruluk oranına sahip.

Squirrel Agent, binlerce sincap fotoğrafıyla eğitilerek, sadece kızıl sincapların yiyecek bulabileceği yemliklere erişimi sağlar. Gri sincaplar ise, bu yemliklere yerleştirilen doğum kontrolü pastasını alır. Gensys Engine tarafından geliştirilen bu teknoloji, mevcut insan gücü eksikliğini gidererek gerçek zamanlı olarak görev yapabiliyor. Şu anda Birleşik Krallık'taki beş yaban hayatı derneğiyle deneme aşamasında olan bu sistem, dünya çapında daha geniş bir alanda kullanılmayı hedefliyor.

Gensys Engine'in kurucu ortağı Emma McClenaghan, "Bu, yapay zekanın ne kadar güçlü olabileceğinin gerçek bir örneği," dedi. Ian Glendinning, Northern Red Squirrels organizasyonundan, teknolojinin, tehlikede olan kızıl sincapları korumak için acilen gerekli olduğunu belirtti: "Son şans barındayız, son çağrıyı yaptılar."

GRİ SİNCAPLAR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Gri sincapların, kızıl sincapların sayılarındaki büyük azalmadan sorumlu olduğu biliniyor. Gri sincaplar, kızıl sincaplara ölümcül olan bir virüsü taşıyor, ancak buna karşı bağışıklık kazandılar. 200 yıl önce Birleşik Krallık'a gelen gri sincaplar, şu anda kızıl sincapların doğal yaşam alanlarında hızla yayılmakta. Bu durum, kızıl sincapların hayatta kalma şansını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Yapay zeka filleri kurtarabilir mi?

Yeni nesil teknolojiler

Squirrel Agent, sadece sincap türlerini ayırt etmekle kalmayıp, her bireyi tanıma yolunda da ilerlemekte. McClenaghan, "Bıyıklar, insan parmak izlerine benzer, her sincapta benzersizdir," diyor. Bu teknoloji, sincapları izlemeyi ve aile hatlarını takip etmeyi mümkün kılacak.

Koruma çabaları, AI'nin büyük veri işleme yeteneğinden yararlanarak hayvan türlerini izlemekte ve kritik hayatta kalma stratejileri geliştirmekte yeni bir dönemi işaret ediyor.