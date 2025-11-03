Sındırgı bugün saat 15.35 sıralarında 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Sarsıntı, İstanbul ve birçok ilde hissedildi.

Artçı deprem, 27 Ekim'de gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından en büyük sarsıntı olarak kayırlara geçti.

Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan 4.9'luk sarsıntı sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Önemle uyarıyorum" Ercan şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ARTÇI DEPREM BEKLEMEK ŞAŞIRTICI OLUR"

SINDIRGI BÜYÜKDAĞDERE M5,1 3.11.2025 saat 15:35’te Sındırgı Büyükdağdere‘de M5,1 büyüklüğünde bir deprem 11-13 km odak derinliğinde olmuş olmuştur.

Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir. Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur.

Ne var ki 5,1 depremi Sındırgı’daki yapı hasarlarını artırmıştır. Çünkü Sındırgı‘nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu eski bir sazlık Kovalık bataklık ile göl yatağıdır. Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir.

"ÖNEMLE UYARIYORUM"

Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir.

Sındırgı‘nın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu güneydoğudaki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir. İki depremle yer GD yönünde yaklaşık 33 km kırılmıştır. Eğer bu kırılma tek depremle olsaydı M6,4-M6,7 arası olurdu ki bu durumda Sındırgı’nın belki %30-40’ı yıkılırdı. Önemle uyarıyorum.