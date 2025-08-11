Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla Sındırgı'da en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da 3.3, 02.57'de 3.6'yla sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.