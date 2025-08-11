Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı

Kaynak: İHA

Saat 19.53'te 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Sındırgı'da büyüklüğü 4.6'yı bulan artçıların sayısı 100'ü aştı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla Sındırgı'da en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da 3.3, 02.57'de 3.6'yla sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Son Haberler
Polisin dikkati faciayı önledi
Polisin dikkati faciayı önledi
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı havaya uçurdu
3 kişinin bıçaklandığı kavgada 1 gözaltı
3 kişinin bıçaklandığı kavgada 1 gözaltı
Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı
Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı