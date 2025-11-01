AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Marmara ve Ege’nin geniş bir kesiminde hissedildi.

İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir gibi illerde vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken, ilçede 4 bina tamamen yıkıldı, çok sayıda yapı ağır hasar gördü. Dron görüntüleri, hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

İlçe, 10 Ağustos’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği 6.1’lik depremin ardından ikinci kez aynı büyüklükte sallandı. Şu ana dek Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerindeki 2, 4 ve 5 katlı 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapı, güvenlik önlemleri eşliğinde kontrollü olarak yıkıldı.

Merkez ve kırsal mahallelerde yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Risk taşıyan cami minareleri tıraşlanarak olası tehlikeler bertaraf ediliyor. Enkazlar, belediye ve AFAD koordinasyonunda kamyonlarla kaldırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise hasar tespit ve saha incelemelerine aralıksız devam ediyor. Artçı sarsıntılar ilçeyi terk etmiyor.

Binlerce artçı deprem yaşayan Sındırgı halkı, korku ve tedirginlik içinde. Esnaf Çağrı Emrah Doğru, "Deprem fırtınası devam ediyor. Tedirginlikten dükkanlarımıza uğrayamıyoruz, evlere giremiyoruz" diyerek yetkililerden ve uzmanlardan kapsamlı inceleme ve bilgilendirme talep etti.