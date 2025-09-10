Sındırgı’da ev yangını korkuttu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sındırgı'nın Bükrecik Mahallesi'nde Süleyman Öz'e ait evde çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katını etkisi altına aldı.

Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale ederken, ardından Orman ekipleri ile İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, evin üst katı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Ahşap tavan ve çatı tamamen yanarken, alt katta da hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

