Sındırgı’da hasarlı binaların yıkımına başlandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki bazı illerde de hissedildi. Depremde ilçede 12’si metruk, 16 ev yıkıldı. Yıkılan yapılar arasında ilçe merkezinde zemin katında eczane bulunan üç katlı bir apartman da yer aldı.

Enkaz altında kalan 6 kişiden 2’si kendi çabalarıyla kurtulurken, 4 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak çıkarıldı. Ancak TEKEL’den emekli Nihat Önbaş (81), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Depremin ardından yıkılan binanın müteahhidi S.S.T. ile yapı sahibi İbrahim Ethem Karagür polis tarafından gözaltına alındı. Karagür tutuklanırken, S.S.T. konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı.

HASARLI BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Depremin ardından ilçede ağır hasar gören binaların yıkımı için AFAD koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri altında hasarlı yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştiriyor. Yetkililer, ilçe genelinde belirlenen tüm ağır hasarlı binaların kaldırılıncaya kadar çalışmaların süreceğini duyurdu.

O BAKKAL DÜKKANI DA YIKILDI

Balıkesir Caddesi’nde, deprem anına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan Zarif Yavuz’a ait bakkal dükkanının bulunduğu binanın yıkımı da gerçekleştirildi. İş makineleriyle kısa sürede yıkılan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından yakından izlendi. Yetkililer, diğer hasarlı yapıların da benzer şekilde güvenlik önlemleri altında yıkılacağını belirtti.

Deprem sonrası başlatılan yıkım çalışmaları, ilçede can güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşları tehlike arz eden alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.