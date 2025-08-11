Sındırgı’da sahra hastanesi kuruldu, vatandaşlar geceyi stadyumda geçiriyor

Depremzede Halil Abak, "Bugün akşam Balıkesir Sındırgı ilçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Balıkesirli halkımıza Allah acı şifaları versin, geçmiş olsun diyorum. Deprem esnasında evde oturuyorduk. Bir anda yerden vurdu. Ses yaptı, acilen hemen dışarı çıktık ve korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Tekrar yavaşça kendimizi toparladık. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Bir tane de vefat edenimiz var. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu gece buralıyız. İnşallah yarın evimize döneriz. Bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz bu." dedi.