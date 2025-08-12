Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Kaynak: İHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 250'den fazla artçı kaydedildi. Sındırgı'da çok sayıda kişi, geceyi dışarıda geçirdi.

Balıkesir'de önceki akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen ve merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

AFAD, dün saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.

Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

Paniğe kapılanlar, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.

Artçılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma noktası; Sındırgı Stadyumu oldu.

