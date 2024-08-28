Sinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti. Yeni ölümcül virüs alarmı. Tedavisi Yok

ABD’nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün gerçekleştirdikleri açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen açıklamada, “Doğu At Ensefaliti Virüsü (EEEV)’nün enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. DHHS, bireyin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi” denildi.

Uzmanlar, bu vakanın, 2014 senesinde üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinden sonra New Hampshire'da on yıldır bildirilen ilk EEEV vakası olduğuna dikkat çekti.

"VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK"

Gerçekleştirilen açıklamada, virüsün belirtileri ile ilgili bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, EEEV’in ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara sebep olabileceği, EEEV’in ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da sebep olabileceği aktarıldı. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından öldüğü ve diğer birçok kişinin ise yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşadığı ifade edildi. Öte yandan EEEV için ise, “bir aşı veya antiviral tedavi yoktur” ifadeleri kullanıldı