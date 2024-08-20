Sinek ısırığıyla bulaşıyor, tedavisi yok ilacı yok. Dünya yeni virüsle çalkalanıyor

Güney Amerika ve Karayipler'de görülen Oropouche virüsü Avrupa'da da görüldü. Ölümcül olduğu ifade edilen virüsün aşısı veya ilacının henüz bulunmadığı belirtildi.

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan ve ani ateş, şiddetli baş ağrısı ile titremeye neden olan hastalığa karşı uyarıda bulundu.

Son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler'de artış gösteren Oropouche virüsü, bu yıl ilk kez ölümcül bir hal aldı. Ölümcül virüs, Güney Amerika ve Karayipler'in ardından Avrupa'da da tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre; bu yılın haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ülkelerinde ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir rapora göre, bu vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldü.

8 BİN VAKA RAPOR EDİLDİ

ECDC raporunda; hamilelerin, haziran ayında ilk teyit edilmiş vakasını bildiren Küba'ya zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyarıldı.

Tavsiye kararında, 1 Ocak ve 1 Ağustos tarihleri arasında Amerika kıtasında 8 binden fazla Oropouche vakasının rapor edildiği belirtildi. Vaka sayısına, bu yıl Brezilya'da sağlık problemi olmadığı belirtilen iki kadının ölümü de dahil edildi.

Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, Küba ve Brezilya'dan dönen yolculara hastalık teşhisi kondu. Eyalet sağlık departmanına göre Florida bu yıl seyahatle ilgili 11 vaka bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise hiçbir Oropouche vakası bildirilmedi.

HAMİLELİKTE ÖLÜME VE DÜŞÜĞE NEDEN OLDU

Virüsün hamilelik sırasında bulaşması, bir vakada fetüs ölümüne yol açtı. Diğer vakada ise düşükle sonuçlandı. Ayrıca anormal derecede küçük bir kafa ile karakterize bir durum olan mikrosefali ve dört yenidoğan vakası yaşandı.

CDC, “Bu, ölümlerin ve Oropouche virüsünün anneden bebeğe bulaşmasının ve bununla ilişkili olumsuz doğum sonuçlarının ilk raporuydu” ifadelerini kullandı.

BU VİRÜSÜN TEDAVİSİ YOK

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç ise mevcut değil. CDC, en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu belirtildi.

SİNEK ISIRIĞIYLA BULAŞIYOR

Amazon havzası bölgesinde endemik olarak görülen virüs, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama ve Peru dahil olmak üzere birçok ülkede rapor edildi.

Ayrıca 2023'ün sonlarında Güney Amerika'da yeni bölgelerde büyük salgınlara neden oldu.

Oropouche virüsü insanlara, öncelikle enfekte olmuş tatarcıkların ısırmasıyla bulaşıyor. Bazı sivrisinekler de virüsü yayabiliyor.

PEKİ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık tipik olarak ani ateşle başlıyor, genellikle şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı ile birlikte görülüyor. Diğer belirti ve semptomlar arasında aşırı ışık hassasiyeti, baş dönmesi, göz ağrısı, bulantı ve kusma veya gövdede başlayıp ekstremitelere yayılan bir döküntü yer alıyor.

SEMPTOMLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

Semptomlar genellikle bir haftadan kısa sürüyor. Ancak hastaların yüzde 60'ında semptomlar birkaç gün veya hatta haftalar sonra tekrarlayabiliyor.

Birçok ülkede, Oropouche bulaştığı bildirilen bölgelerde dang salgınları görülüyor.

CDC, klinisyenleri Oropouche virüs hastalığı şüphesi olan hastalarda dang virüsü enfeksiyonunu saf dışı bırakmaya çağırıyor.