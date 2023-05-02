Sinek ısırıklarına iyi gelen bitkiler

İşte sinek ısırıklarına doğal çareler

Sinek ısırıklarına iyi gelen bitkiler

Editör: Naim Arıoğlu

BAL

Faydaları saymakla bitmeyen bal antibakteriyel etkiye sahiptir. Isırığın üzerine bir miktar damlattığınızda kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

DOĞAL YAĞLAR

Çay ağacı ve lavanta yağı gibi doğal yağlar, antienflamatuvar özellikleriyle sinek ısırıkları sonrası görülen şişkinlik ve enfeksiyonları önlemede etkilidir. Antibakteriyel ve antiviral etki bırakan bu yağlar ısırıkların daha kötü bir hal almasını önler.

ÇAY TORBALARI

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar.

FESLEĞEN

Fesleğen yaprakları kaşıntıya iyi gelen iki madde içerir. İnce kıyılmış fesleğenleri ısırığın üzerine koyun veya fesleğen yağını cilde uygulayın.

LİMON VE MİSKET LİMONU

Her iki asitli meyve de bakteriler ve virüslere karşı etkilidir. Bu meyvelerin suları hemen her türlü bakteriyi öldürebilir.

NANE

Serinletici etkisi sayesinde nane kaşıntıya iyi gelir ve hassasiyeti azaltır.

MUZ KABUĞU

Bazı kaynaklarda muz kabuğunun rahatlatıcı etkisinden ve sinek ısırıklarına iyi geldiğinden bahsedilmektedir.

SİRKE

Özellikle elma sirkesinin içerdiği asit sayesinde ısırıklara iyi geldiği söylenmektedir. Pamuğa damlatarak elma sirkesini ısırıklara uygulayabilirsiniz.

BUZ

Buz terapisi kaşıntı hissini azaltır ve şişmeyi önler. Buz torbasını sinek ısırığının üzerinde koyarak bekleyebilirsiniz.

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