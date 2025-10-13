Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile süren mutlu evliliğiyle sıkça gündeme gelen Sinem Kobal, kızlarıyla birlikte doğanın keyfini çıkardı.
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti!
Oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden doğan kızları Lalin ve Leyla ile doğada vakit geçirdi. Kobal'ın sosyal medyada paylaştığı aile pozları, hayranlarından büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu, çocuklarıyla geçirdiği güzel anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Bir dönemin popüler yapımı olan ve kendisini geniş kitlelere tanıtan Selena dizisiyle hafızalara kazınan Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Gözde çift, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdikleri kızlarının doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, son olarak kızları Lalin ve Leyla ile yaptığı bu paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi.
Birlikte eğlenirken çekilen kareleri sergileyen Kobal, yaptığı aile paylaşımlarıyla takipçilerine mutluluklarını göstermeye devam ediyor.
Anne olduktan sonra zamanının büyük çoğunluğunu kızlarına ayıran güzel oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
14 Ağustos 1987, İstanbul’da doğdu. Aslen Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.
Dört yaşında başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun oldu.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nü bitirdi.
Sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle adım attı, henüz 13 yaşındayken 2001 yılında yayımlanan "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol aldı.
Özellikle 2006-2009 yılları arasında yayımlanan fenomen dizi "Selena"da canlandırdığı "Selena" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Rol aldığı diğer önemli yapımlar arasında Hürrem Sultan, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi diziler ve Romantik Komedi serisi ile Yaktın Beni gibi sinema filmleri bulunuyor.
14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.
Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya geldi.