Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2025 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti!

Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti!

Oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden doğan kızları Lalin ve Leyla ile doğada vakit geçirdi. Kobal'ın sosyal medyada paylaştığı aile pozları, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 1

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile süren mutlu evliliğiyle sıkça gündeme gelen Sinem Kobal, kızlarıyla birlikte doğanın keyfini çıkardı.

1 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 2

Ünlü oyuncu, çocuklarıyla geçirdiği güzel anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

2 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 3

Bir dönemin popüler yapımı olan ve kendisini geniş kitlelere tanıtan Selena dizisiyle hafızalara kazınan Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.

3 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 4

Gözde çift, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdikleri kızlarının doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

4 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 5

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, son olarak kızları Lalin ve Leyla ile yaptığı bu paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi.

5 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 6

Birlikte eğlenirken çekilen kareleri sergileyen Kobal, yaptığı aile paylaşımlarıyla takipçilerine mutluluklarını göstermeye devam ediyor.

6 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 7

Anne olduktan sonra zamanının büyük çoğunluğunu kızlarına ayıran güzel oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

7 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 8

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.

8 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 9

14 Ağustos 1987, İstanbul’da doğdu. Aslen Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.

9 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 10

Dört yaşında başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun oldu.

10 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 11

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nü bitirdi.

11 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 12

Sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle adım attı, henüz 13 yaşındayken 2001 yılında yayımlanan "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol aldı.

12 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 13

Özellikle 2006-2009 yılları arasında yayımlanan fenomen dizi "Selena"da canlandırdığı "Selena" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

13 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 14

Rol aldığı diğer önemli yapımlar arasında Hürrem Sultan, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi diziler ve Romantik Komedi serisi ile Yaktın Beni gibi sinema filmleri bulunuyor.

14 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 15

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.

15 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 16

Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya geldi.

16 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 17
17 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 18
18 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 19
19 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 20
20 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 21
21 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 22
22 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 23
23 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 24
24 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 25
25 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 26
26 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 27
27 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 28
28 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 29
29 30
Sinem Kobal kızlarıyla doğayla baş başa: Mutluluk pozları mest etti! - Resim: 30
30 30
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro