Sinem Kobal su altından paylaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, su altında çektirdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinem Kobal su altından paylaştı

2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyer hayatına uzun bir ara veren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

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İki kız çocuk annesi Kobal, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kobal, son olarak su altında poz verdi.

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Ünlü oyuncu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Dadı, Selena, Küçük Sırlar ve Romantik Komedi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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