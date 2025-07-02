Sinem Ünsal tatil pozlarıyla büyüledi!

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Sinem Ünsal tatil pozlarıyla büyüledi!

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal yaz tatili pozlarıyla ortalığı yakıp geçti.

Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu yaz tatilinde aldı.

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Sinem Ünsal ile Berk Cankat’ın evli oldukları konuşuluyordu. Ünlü çift, birlikte şimdi Bodrum'da güneşin tadını çıkarıyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünsal, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Bikinili tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın paylaşımlarına sosyal medyadan da beğeni yağdı.

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Uzak Şehir dizisinin "Alya"sı Sinem Ünsal'a yaz tatilinde bir süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat da eşlik etti.

Öte yandan bir süre önce Alem dergisine bir röportaj veren Sinem Ünsal, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyenleri anlatmış, 20 yıllık "zayıflık" sırrını vermişti.

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